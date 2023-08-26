العالم اليوم - إنييستا لسكاي نيوز عربية: سعيد بهدفي الأول بالدوري الإماراتي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - في أول مباراة له أمام جماهيره في رأس الخيمة، سجل نجم الكرة الإسبانية اندرياس إنييستا هدفه الأول مع فريقه نادي الإمارات في الدوري، وسط حفاوة كبيرة من الجماهير الغفيرة التي استقبلت "الرسام" .

منذ الجولة الثانية لدوري المحترفين الإماراتي سجل الإسباني اندرياس إنييستا نجم نادي برشلونة سابقا هدفه الأول مع فرقه الجديد نادي الإمارات، وذلك خلال المباراة التي أقيمت الجمعة أمام نادي عجمان وانتهت بنتيجة بالتعادل الإيجابي 4/4 .

وفي تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج قال إنييستا عن هدفه الأول:" أنا سعيد بالتسجيل في بداية مشواري مع نادي الامارات، لكني تمنيت لو انتهت المباراة بالفوز، لأننا استقبلنا هدفا قاسيا في الوقت بدل الإضافي، وأضعنا نتيجة ايجابية في المتناول ".

وفيما يتعلق بانطباعاته عن الدوري الإماراتي بعد المشاركة في مباراتين حتى الان، أجاب إنييستا: " أعمل على تقديم الإضافة لفريقي الجديد نادي الامارات، وأسعى إلى أن أظهر بصورة جيدة ومساعدة زملائي على تقديم عروض جيدة وتحقيق نتائج إيجابية، وأتمنى أن أوفق في بقية مشوار الدوري وتحقيق نتائج إيجابية " .

وخاض الرسام 133 مباراة مع فريقه السابق فيسيل كوبي الياباني وذلك منذ انضمامه للفريق في صيف 2018 من برشلونة، وتوج بلقبي كأس الإمبراطور وكأس السوبر الياباني

شهدت مدرجات ستاد نادي الإمارات حضورا جماهيريا كبيرا، وارتدى العديد من المشجعين لقميص نادي برشلونة.

وقال إنييستا الذي قضى 22 عاما في صفوف نادي برشلونة:" جماهير برشلونة في كل أنحاء العالم، وجماهيرية النادي الكاتالوني واسعة الانتشار، وأنا سعيد بمشاهدة الجماهير ترتدي قميص برشلونة في المدرجات، وهذا يدل أيضا على المكانة التي يحظى بها هذا النادي العريق“.

توج أنييستا خلال رحلته مع برشلونة بـ 9 ألقاب في الدوري و4 في دوري أبطال أوروبا و6 في كأس ملك اسبانيا.