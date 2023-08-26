العالم اليوم - إحباط هجوم طائرة مسيّرة قرب موسكو.. وتعليق الرحلات الجوية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 05:22 صباحاً - أعلنت روسيا إحباط هجوم بطائرة مسيّرة على موسكو، فجر السبت، وفي الوقت ذاته جرى تعليق الرحلات الجوية في 3 مطارات في العاصمة الروسية.

مسيّرة في إسترا قال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار فوق منطقة إسترا في ضواحي موسكو.

ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن الطائرة المسيّرة كانت متهجة صوب موسكو.

لم تقع خسائر في عملية إسقاط المسيّرة، وفقا لسوبيانين. تعليق الرحلات الجوية ورغم أنه جرى إحباط الهجوم إلا أن السلطات الروسة علّقت الرحلات الجوية المغادرة والقادمة في 3 مطارات هي: مطار فنوكوفو

مطار شيريميتييفو

مطار دوموديدوفو وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فقد جرى إغلاق المجال الجوي فوق المطارات الثلاث. وباتت العاصمة الروسية تتعرض بشكل منتظم لهجمات بطائرات مسيّرة تطلقها أوكرانيا، لكن الأخيرة لا تتبنى الأمر صراحة. وأدت هجمات أوكرانية على موسكو، وكان آخرها قبل 3 أيام إلى تعليق الرحلات الجوية في مطارات موسكو لفترة وجيزة.

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