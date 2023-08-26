العالم اليوم - واشنطن تدين العنف الجنسي المتفشي في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 06:22 صباحاً - أدانت الولايات المتحدة، ليل الجمعة السبت، ما قالت إنه تفشي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان.

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا بشأن العنف الجنسي في السودان، موضحة أن مصادر موثوقة لها بما في ذلك الضحايا نسبت هذا العنف إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وقالت الخارجية الأميركية في بيانها أيضا: إن التقارير العديدة عن حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى تثير القلق العميق.

تساهم هذه الأعمال الوحشية في ظهور نمط من العنف العرقي المستهدف.

كررت دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقوات الدعم السريع إلى إدانة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والالتزام باتخاذ تدابير فعالة لمنع ومعالجة أي أعمال تتعلق بالعنف الجنسي، وإعلان عدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي. عبرت عن القلق البالغ إزاء الوضع في نيالا وما حولها، جنوب دارفور، حيث يوجد عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين مع تصاعد القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

دعت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال فورا والسماح بالمرور الآمن لجميع المدنيين خارج المدينة.

شددت على أهمية محاسبة مرتكبي الفظائع.

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