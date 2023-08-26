العالم اليوم - بعد صدمة رحيل براي وايت.. حديث عن سبب وفاته

انتم الان تتابعون خبر بعد صدمة رحيل براي وايت.. حديث عن سبب وفاته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 10:24 صباحاً - بعد أن تلقى عشاق المصارعة (WWE)، الجمعة، الخبر الحزين بوفاة المصارع الأميركي الشهير براي وايت عن عمر ناهز 36 عاما، دارت تساؤلات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سبب الوفاة المفاجئ.

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية، أن براي وايت توفي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ولم يظهر المصارع الشهير على شاشة التلفزيون منذ فبراير الماضي حيث زعمت بعض التقارير أنه كان يعاني من مرض خطير في القلب.

وسبق أن أوقف مرض براي وايت خططه لمواجهة زميله المصارع الشهير بوبي لاشلي في أبريل الماضي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن براي وايت أصيب بنوبة قلبية نتيجة مشاكل قلبية أخرى ناجمة عن مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

فريق المصارعة "عائلة آل وايت"

في 27 ديسمبر 2020، كتب براي وايت منشورا على صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، ينعى فيه صديقه وزميله في فريق المصارعة، الراحل برودي لي، عضو عائلة آل وايت.

ولم يكن رحيل برودي لي، الخسارة الوحيدة التي وضعت براي وايت تحت ضغوط نفسية وعقلية، إذ صرح وايت، للصحفي المتخصص في أخبار المصارعة الحرة، ريان ساتين، أنه خسر أيضا أحد أصدقائه المقربين منذ أيام الدراسة بالجامعة، وهو صديقه مارك، واعترف وايت أنه لم يستطع التعامل مع تلك الفاجعة، الأمر الذي وضعه تحت ضغط نفسي هائل.

حزن كبير على وفاة براي وايت

وترك رحيل براي وايت، واسمه الحقيقي ويندهام روتوندا، مجتمع المصارعة الحرة في حالة صدمة.

ونعى أيقونة المصارعة دواين جونسون "ذا روك" في رسالة مؤثرة، براي وايت وكتب: "لقد انفطر قلبي بسبب خبر وفاة براي وايت، كان لدي دائما احترام وحب هائلين له ولعائلة روتوندا، أحببت حضوره وعروضه الترويجية وعمله داخل الحلبة".

وأضاف: "هو شخصية فريدة جدا ورائعة ونادرة، من الصعب إيجادها في عالمنا المجنون لمصارعة المحترفين، لا نزال نتعامل مع خسارته".