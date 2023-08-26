العالم اليوم - سهم هاوايان إلكتريك يهوي 19% بسبب حريق دمّر مدينة أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 01:20 مساءً - هوى سهم شركة هاوايان إلكتريك، المدرجة في بورصة نيويورك، بحوالي 19 بالمئة، بعد أن رفعت مقاطعة ماوي دعوى قضائية ضد شركة الكهرباء في هاواي بسبب حريق دامٍ دمّر مدينة لاهينا، معتبرة أنه كان ممكنا تجنّب الدمار لو قُطِعت خطوط الكهرباء.

تأتي الدعوى القضائية في خضمّ انتقادات متنامية لمزوّد الطاقة عقب حريق أودى بحياة ما لا يقل عن 115 شخصا. وأظهرت مقاطع فيديو ما يبدو أنها أسلاك كهربائية تندلع منها شرارات قرب نباتات قبل ساعات من وقوع المأساة.

وتقول الدعوى إنه كان هناك كثير من التحذيرات من رياح قوية جراء إعصار، لكن مجموعة هاوايان إلكتريك والشركات التابعة أهملتها وأبقت خطوط الكهرباء تعمل.

وجاء في نصّ الدعوى المرفوعة الخميس "لقد أشعلت خطوط الكهرباء على نحو يمكن توقعه حريق لاهينا السريع والمميت والمدمر والذي أتى بالكامل على مساكن وشركات وكنائس ومدارس ومواقع ثقافية تاريخية".

كما ورد فيه "كان المدعى عليهم يعلمون أن الرياح العاتية المتوقعة (من خدمة الأرصاد الجوية الوطنية) ستطيح أعمدة كهرباء وتسقط خطوط كهرباء وتشعل الغطاء النباتي".

واعتبرت المقاطعة أن "المدعى عليهم كانوا يعلمون أيضًا أنه إذا أشعلت معداتهم الكهربائية حريقًا، فسوف ينتشر بمعدل سريع جدا".

وتطالب سلطات المقاطعة – التي تتعرض هي نفسها لضغوط بسبب ما يقول النقاد إنه نقص في الاستعداد قبل الحريق ورد فعل باهت في أعقابه – بتعويضات عن الدمار لم تحدّد قيمتها.

وجاء في بيان لها "تقف مقاطعة ماوي إلى جانب سكان ومجتمعات لاهينا وكولا لتعويض الأضرار التي لحقت بالموارد العامة، ولإعادة الإعمار بعد هذه الحرائق المدمرة".

عادةً ما تُغلق شركات الطاقة في ولاية كاليفورنيا قطاعات واسعة من خطوط الكهرباء المعلّقة أثناء هبوب رياح قوية، وهي استراتيجية يُنسب إليها الفضل في المساعدة على تجنّب بعض الحرائق.

من جانبها، دافعت رئيسة شركة هاوايان إلكتريك شيلي كيمورا في 14 أغسطس عن قرار عدم إغلاق الشبكة، قائلة إن الكهرباء كانت ضرورية لعمليات ضخّ المياه في لاهينا.

وحريق الثامن من أغسطس هو الأعنف في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وأتت النيران على حوالى 800 هكتار وأدت إلى تدمير مدينة لاهينا التاريخية، مقر الحكم في حقبة الملكيّة في هاواي.

ويُتوقّع أن ترتفع حصيلة الخسائر البشرية مع انتهاء عمليات البحث، وقد أصدر مسؤولو مقاطعة ماوي الخميس لائمة تضم 388 اسمًا لأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

كما شرّد الحريق الآلاف، ويُتوقّع أن يستغرق التعافي من آثاره سنوات. وتشير التقديرات الفدرالية إلى أن الحريق خلّف أضرارا بقيمة 5,5 مليارات دولار.