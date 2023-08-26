العالم اليوم - فيديو.. لاعبة الهلال السعودي تحرز هدفا "مارادونيا"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 04:14 مساءً - أحرزت لاعبة الهلال السعودي العراقية شوخان نور الدين هدفا عالميا على طريقة أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا، ضمن منافسات بطولة أندية السيدات لكرة القدم التي تستضيفها الأردن.

شوخان استلمت الكرة قرب مرمى فريقها وانطلقت مسرعة وبمهارة كبيرة رواغت وعبرت لاعبات الاتحاد حتى انفردت بحارسة المرمى، لتراوغها أيضا وتضع الكرة في الشباك.

الهدف الجميل أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التغريدات من مشجعي فريق الهلال، وجمهور كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

والهدف نسخة من الهدف الشهير الذي أحرزه النجم الأرجنتيني الراحل مارادونا في شباك إنجلترا في كأس العالم عام 1956، عندما رواغ معظم لاعبي الفريق قبل أن يسدد الكرة ويصبح الهدف "ماركة مسجلة" باسمه.

وقال أحد المشجعين إن "هدف شوخان أعاد إلى الأذهان الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا"، الذي سجل هدفا لا يُنسى على الطريقة ذاتها أمام إنجلترا في كأس العالم 1986.

والبطولة المقامة في الأردن تتضمن 4 فرق سعودية و4 فرق أردنية.