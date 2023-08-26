دوت الخليج -

الاحتلال يغلق مداخل بلدة دورا جنوب الخليل

داهمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، بلدة دورا جنوب الخليل وأغلقت مداخل البلدة. الاحتلال يغلق مداخل بلدة دورا جنوب الخليلداهمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، بلدة دورا جنوب الخليل وأغلقت مداخل البلدة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية داهمت بلدة دورا وأغلقت مداخل البلدة وقامت بعمليات تفتيش واسعة. وأضافت أن تلك القوات استولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من منازل المواطنين القريبة من البرج العسكري المقام عند مثلث خرسا جنوب غرب مدينة الخليل، بحجة تعرضه لإطلاق نار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يغلق مداخل بلدة دورا جنوب الخليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.