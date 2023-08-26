العالم اليوم - رئيس الاتحاد الإسباني سيدافع عن نفسه بعد إيقافه بسبب قبلة 

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 06:22 مساءً - قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت إنه سيدافع عن نفسه بعد قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بإيقافه بسبب فضيحة تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو في فمها خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات.

وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا وقال "أكد لويس روبياليس أنه سيدافع بشكل قانوني عن نفسه أمام الجهات المختصة، وهو يثق تماما في الفيفا ويكرر أنه بهذه الطريقة يحصل على فرصة بدء دفاعه حتى تظهر الحقيقة وتتضح براءته الكاملة".

,قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا.

وذكر فيفا في بيان: "قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا إيقاف السيد روبياليس مؤقتا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي".