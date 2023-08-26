العالم اليوم - روسيا تتوقع نمو اقتصادها بـ 2.5% في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 07:20 مساءً - قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن توقعات نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023، بلغت نسبة 2.5 بالمئة أو أكثر.

وقال الوزير: "بينما انكمش الاقتصاد العام الماضي بنسبة 2.1 بالمئة، فإننا نتوقع هذا العام أن يتعافى الاقتصاد وينتعش بنسبة 2.5 بالمئة، وربما أعلى من ذلك. لذلك يمكننا القول إننا سنستعيد الانخفاض الذي حدث في الفترة الماضية".

وأشار سيلوانوف إلى أنه يتوقع أن يظل التضخم عند مستوى 6 بالمئة في عام 2023، وأضاف: "سنتخذ رفقة البنك المركزي كافة الإجراءات لخفض التضخم إلى مستوى القيم المخطط لها".

وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية الروسية خلال أغسطس الجاري، بلغت نسبة عجز ميزانية البلاد في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، 1.8 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن الناحية المالية 2.817 تريليون روبل.

وأشارت الوزارة إلى أن ديناميكية النفقات وصلت إلى مستوى طبيعي، حيث نمت في الفترة المذكورة بنسبة 14 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 17.341 تريليون روبل.