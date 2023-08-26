أوكرانيا.. تصادم طائرتين بالجو يودى بحياة 3 طيارين عسكريين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أغسطس 2023 07:27 مساءً - قالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، السبت، إن 3 طيارين لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز L-39 في الجو بوسط البلاد.

وكتبت القوات الجوية الأوكرانية عبر تليجرام: "نقدم تعازينا لأسر الضحايا.. هذه خسارة مؤلمة ولا يمكن تعويضها لنا جميعاً"، مضيفة أن تحقيقاً يجري في ملابسات الحادث.

وسيمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز F-16. وتعهدت الدول الغربية بإرسال ما يصل إلى 61 مقاتلة إلى كييف.