العالم اليوم - بداية مثالية.. بيلينغهام يقتحم تاريخ الريال ويهدد مودريتش

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أغسطس 2023 10:20 مساءً - وضع الإنجليزي جودي بلينغهام بصمة قوية في بداية مشواره مع فريقه الجديد ريال مدريد في الدوري الإسباني ليؤكد صحة قرار الإدارة البيضاء في التعاقد معه هذا الصيف.

يلينغهام انتقل من بروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو مع إضافات وحوافز أخرى، ليدخل اللاعب قائمة أعلى الانتقالات في تاريخ كرة القدم.

بداية مثالية

• بعد تألقه في فترة الإعداد والتسجيل وديا، بدأ بيلينغهام الموسم بتسجيل هدفا في مباراته الأولى بالجولة الافتتاحية في الدوري الإسباني في شباك أتلتيكو بلباو خلال فوز فريقه بثنائية نظيفة.

• تألق جودي استمر في الجولة الثانية بالدوري الإسباني ليسجل هدفين في شباك ألميريا ويقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتصدر قائمة هدافي فريقه مبكرا.

• المباراة الثالثة في الدوري الإسباني كانت معقدة للغاية لريال مدريد أمام سيلتا فيغو حيث كانت تسير نحو التعادل السلبي بعد إهدار البرازيلي رودريغو لركلة جزاء، لكن ظهر بيلينغهام بهدف الفوز في الدقيقة 81.

• كتب بيلينغهام البالغ 20 عاما التاريخ بأهدافه الثلاثة في أول ثلاث مباريات رسمية له بقميص الملكي الإسباني، ليصبح أصغر لاعب في القرن الـ21 يسجل 3 مرات متتالية بقميص ريال مدريد.

تهديد الأمير لوكا

على الجهة الأخرى يخفت نجم الأمير الكرواتي لوكا مودريتش، كما يحلو لعشاق النادي الملكي مناداته، حيث اضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق لوضعه على مقاعد البدلاء للاستفادة من حيوية وتوهج بيلينغهام.

• مودريتش كان اللاعب الأساسي الأول في وسط ملعب ريال مدريد على مدار السنوات الماضية، حتى جاء اللاعب الإنجليزي من دورتموند ليضع حدا لهذه السلسلة من المشاركة بصفة أساسية.

وارتبط مودريتش بالانتقال إلى أندية أخرى ومن ضمنها كبار الدوري السعودي، قبل أن ينفي أنشيلوتي الأمر ويؤكد استمرار لاعبه الكرواتي في صفوف ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي لفريقه: "مودريتش حسم مصيره بالبقاء معنا، ليس لديه مشكلة، نعم هو ليس سعيدا بعدم المشاركة أساسيا لأن هذا الوضع غريب بالنسبة له، لكنه يساهم معنا على مدار الموسم مثل جميع اللاعبين".

ويحتفل مودريتش الشهر المقبل بإتمامه 38 عاما، لكنه لا ينوي الرحيل خلال الموسم الحالي عن ريال مدريد، بينما يشير تألق نظيره الإنجليزي إلى قرب انتهاء قصته مع الملكي الإسباني.