العالم اليوم - تقرير: محمد صلاح سيلعب مباراته الأخيرة مع ليفربول الأحد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - قالت قناة سعودية رياضية، ليل السبت الأحد، إن النجم المصري محمد صلاح سيلعب مباراته الأخيرة مع ناديه ليفربول الإنجليزي، أمام نيوكاسل، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.

وذكرت القناة السعودية الرياضية، نقلا عن مصادرها، أن محمد صلاح سيلعب الأحد أمام نيوكاسل، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر مباراة له مع "الريدز"، قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأضافت أن صلاح سيتوجه بعد المباراة إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.

واعتبرت أن انتقال صلاح إلى "العميد" صفقة كبيرة ومنتظرة، لتقوية صفوف النادي السعودي حتى تكون مشاركته "فعّالة" في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.

ولم يصدر على الفور أي تصريح من جانب صلاح أو ليفربول أو "العميد".

إشارات متضاربة

رغم تزايد الحديث عن قرب انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، إلا أن ليفربول أكد في وقت سابق من أغسطس الجاري أن النجم المصري ليس للبيع.

وفي السياق ذاته، قال رامي عباس، وكيل محمد صلاح، إن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما سعيد بالبقاء في أنفيلد.

وذكرت تقارير صحفية أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

ولا يزال أمام صلاح عامين على العقد الذي وقعه الصيف الماضي.