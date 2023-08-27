العالم اليوم - قتلى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأميركية

انتم الان تتابعون خبر قتلى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، مساء السبت، أن 4 قتلى على الأقل سقطوا بإطلاق نار في ولاية فلوريدا.

ووقع إطلاق النار داخل متجر بمدينة جاكسونفيل الساحلية في فلوريدا المطلة على المحيط الأطلسي.

وذكرت رئيسة بلدية جاكسونفيل دونا ديغان أن رجلا تحصن في متجر "دولار جنرال" للتجزئة العامة.

وأكدت سقوط قتلى في إطلاق النار، لكنها لم تعط أي رقم، مؤكدة أن ما حدث "أمر غير مقبول".

واعتبرت أن "إطلاق النار على شخص واحد أمر كبير جدا، أما إطلاق النار الجماعي فهو أمر يصعب قبوله".

ووصفت جوكوبي بيتمان، وهي عضوة في المجلس البلدي ما حدث بالمأساة.

وقالت إنها تعتقد أن المشتبه فيه قُتل.