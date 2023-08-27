العالم اليوم - البرهان يطير إلى مصر.. وبعدها إلى السعودية

انتم الان تتابعون خبر البرهان يطير إلى مصر.. وبعدها إلى السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - ذكرت مصادر لـ"دوت الخليج" أن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، سيلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المصادر أن البرهان سيلتقي السيسي الأحد في مدينة العلمين الجديدة. ولفتت إلى أن البرهان سيتوجه بعد ذلك إلى السعودية. وهذه أول جولة خارجية للبرهان منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي. أولى الجولات خارج الخرطوم كان قائد الجيش السوداني زار قواعد عسكرية بالقرب من العاصمة، في أول جولة له خارج الخرطوم منذ اندلاع الصراع مع الدعم السريع.

غادر البرهان، الخميس، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصره، وشوهد في مقاطع فيديو وصور في مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل.

تداول الجيش، الجمعة، مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة بولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، وظهر الجنود وهم يحملون البرهان.

بعد هذه الجولة، ذكر مصدران حكوميان أن البرهان يعتزم أيضا مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار بعد زيارة قواعد للجيش وبورتسودان، مقر الحكومة المؤقت.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر البرهان يطير إلى مصر.. وبعدها إلى السعودية .. في رعاية الله وحفظة