العالم اليوم - شرطة بريطانيا تبحث مجددا عن امرأة عربية مختفية..وتعرض مكافأة

انتم الان تتابعون خبر شرطة بريطانيا تبحث مجددا عن امرأة عربية مختفية..وتعرض مكافأة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - عرضت الشرطة البريطانية مكافأة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألف دولار أميركي) لأي شخص يدلي بمعلومات عن مكان وجود امرأة عربية اختفت آثارها منذ عام 2019.

وتنتمي هدير العنزي إلى فئة "البدون" السكانية التي تعيش في الكويت، وهي فئة عديمة الجنسية، فلا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.

ووصلت هدير إلى بريطانيا في 7 نوفمبر 2018 بحثا عن اللجوء، كما تفيد شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، السبت.

ووجدت السيدة دعما من أقاربها الذين يعيشون في بلدة روشولمي بمنطقة مانشستر الكبرى.

وجرى الإبلاغ عن فقدان هدير في عام 2019، وعلى إثر ذلك شرع المحققون في البحث عنها.

وتعمل الشرطة البريطانية وفقا لافتراض أنها السيدة العربية وقعت ضحية عنف متعمد، بعد هجوم مقصود.

وتقول إنه جرى تجديد النداء للعامة للمساعدة في إيجاد هدير، لأنه من المهم كشف الحقيقة التي تحيط باختفائها.

وأضافت أنها لم تتوصل إلى دليل يدعم فرضية بقاء هدير على قيد الحياة، مشددة على أن الفرضية الحالية التي تعمل وفقا لها أن السيدة تعرض لعنف متعمد ولم تعد حية.

وذكرت أن الهدف الأساسي هو تقديم إجابات إلى ابنة هدير الصغيرة.

ودعت الشرطة البريطانية أي شخص يملك معلومات حول مكان هدير بأن يقدمها لها.

وأكدت أن مثل هكذا قضايا ستظل مفتوحة ما لم يتم حلها.