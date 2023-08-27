العالم اليوم - كابوس الزمالك..3 ملفات على طاولة اللجنة المؤقتة لإنقاذه

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 05:18 صباحاً - تبذل اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك جهودا من أجل إنهاء كافة الأزمات العالقة التي انفجرت، في ظل استقالة مجلس الإدارة السابق بقيادة مرتضى منصور.

وزارة الشباب والرياضة في مصر كانت قد عينت لجنة ثلاثية لإدارة النادي تتكون من: حسن موسي مديرا تنفيذيا، وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.

وتنصب اللجنة الثلاثية تركيزها بالكامل من أجل إنهاء الأزمات المالية التي خيمت على القلعة البيضاء لتحول لياليها إلى كوابيس، وتحرمه من إبرام أي صفقات للموسم الجديد حتى الآن.

كابوس الزمالك

أول ما يؤرق اللجنة الثلاثية ويعطلها عن ممارسة عملها بشكل طبيعي في نادي الزمالك هو وجود حكما قضائيا بالحجز على أرصدة النادي وحساباته البنكية.

الرئيس الأسبق للزمالك، ممدوح عباس، كان قد حصل على حكم بالحجز على أرصدة الزمالك للحصول على الديون التي يجب دفعها إليه من القلعة البيضاء، لكن الإدارة السابقة رفضت الدفع.

الأزمة الثانية الضخمة التي تهدد النادي الأبيض هي منعه من القيد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب حكم من سبورتنغ لشبونة البرتغالي ضد النادي لسداد ديون قديمة في صفقة اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بالإضافة إلى حكم آخر من لاعب الفريق السابق بنيامين أتشيمبونغ وعدم حصوله على مستحقاته.

بالإضافة إلى ذلك يجب على اللجنة الثلاثية حل أزمة مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، خاصة أن بعض الأندية الخارجية بدأت في تقديم العروض لنجوم الفريق المميزين استغلالا لعدم حصولهم على رواتبهم منذ أشهر في النادي الأبيض.

خطة الانقاذ

اللجنة الثلاثية في نادي الزمالك اجتمعت مع الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك وطالبته بالصبر قليلا حتى يتم حل المشاكل المتعلقة بالمستحقات المالية لكل أفراد الفريق.

وتواصل اللجنة المؤقتة جهودها من أجل التواصل مع الهيئات والمؤسسات المختصة لرفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك البنكية ليتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين كبداية.

في الوقت نفسه تركت اللجنة ملف أزمة شيكابالا لبعض محبي النادي من رجال الأعمال والرموز السابقين، الذين بدأوا حملة لجمع المال لسداد مبلغ 1.4 مليون دولار للنادي البرتغالي.

اللجنة بدأت كذلك التواصل مع سبورتنغ لشبونة من أجل الحصول على موافقته لتقسيط الغرامة المالية الموقعة على النادي، بدلا من دفعها بالكامل خلال الصيف الجاري.

بشرى سارة