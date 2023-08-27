العالم اليوم - الجيش الليبي: عملية الجنوب استجابة لمطالب السكان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 06:16 صباحاً - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن العملية التي أطلقها الجيش في جنوبي البلاد جاءت استجابة لمطالب السكان لحمايتهم من العناصر الأجنبية.

وذكر المسماري في تصريحات صحفية أن عمليات الجيش الليبي لا تستهدف أي مكون ليبي، إنما تستهدف الوجود الأجنبي وتطهير الجنوب من كافة العصابات الأجنبية والتهديدات الأمنية.

ونشر المسماري على صفحته بموقع "فيسبوك" صورا تظهر إحراق مقتنيات عناصر أجنبية في مناطق صحراوية.

ووصف ذلك بـ"مشاهد من معركة تطهير الجنوب الغربي".

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق، الجمعة، عملية عسكرية موسعة لتأمين الحدود الجنوبية، بسبب التوترات في دول الجوار.

وتأتي العملية مع زيادة الاضطرابات على الحدود في الأيام الأخيرة بين ليبيا وتشاد، مع تجدد المعارك بين الجماعات الإرهابية والمتمردة التشادية، التي توجد في قواعد بجنوب ليبيا، وبين الجيش التشادي، إضافة للمعارك الجارية في السودان، واحتمال تعرض النيجر لتدخل عسكري إقليمي.

بيان الجيش

وجاء في بيان للجيش بشأن دوافع وأهداف العملية العسكرية: