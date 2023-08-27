العالم اليوم - أوكرانيا تصد هجوما جويا روسيا على كييف

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تصد هجوما جويا روسيا على كييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 07:14 صباحاً - أعلن الجيش الأوكراني، صباح الأحد، صد هجوم جوي روسي على مشارف العاصمة كييف، في وقت سمع دوي انفجارات في منطقة.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية على تطبيق "تلغرام" إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي روسي على مشارف كييف في وقت مبكر الأحد. وأفاد شاهد من وكالة "رويترز" بسماع دوي انفجارات. وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أوكرانيا تصد هجوما جويا روسيا على كييف .. في رعاية الله وحفظة