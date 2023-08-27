العالم اليوم - ميسي يبدأ مرحلة إنقاذ إنتر ميامي بهدفه الأول.. ويرتكب مخالفة

انتم الان تتابعون خبر ميسي يبدأ مرحلة إنقاذ إنتر ميامي بهدفه الأول.. ويرتكب مخالفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 08:15 صباحاً - سجل ليونيل ميسي هدفه الأول في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم بعد نزوله بديلا ليساهم في فوز إنتر ميامي 2-صفر على مضيفه نيويورك رد بولز أمام جمهور مفعم بالحماس الليلة الماضية.

وسدد ميسي، الذي نزل في الدقيقة 60، في المرمى الخالي بعد تبادل الكرة مع بنجامين كريماشي.

وهذا الهدف 11 للنجم الأرجنتيني في جميع المسابقات منذ انضمامه لميامي في 15 يوليو الماضي، كما حقق ميامي فوزه الأول بالمسابقة منذ 13 مايو.

وقبل وصول ميسي خسر إنتر ميامي في 14 مباراة وفاز في 6 مباريات فقط مقابل 3 تعادلات في الدوري، ليبقى قابعا في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي.

ولم يجر ميسي تدريبات إحماء لكن الجماهير هتفت باسمه في الدقائق الأولى وتكرر ذلك في الدقيقة 35 قبل أن يحرز الوافد الجديد دييغو غوميز الهدف الأول.

مخالفة

لم يتحدث ليونيل ميسي إلى الصحفيين في ظهوره الأول بالدوري الأميركي لكرة القدم، في مخالفة للوائح الإعلامية للدوري.

وقالت مولي دريسكا، المتحدثة باسم إنتر ميامي، بعد المباراة إن ميسي لم يكن متاحا للصحفيين.

وذكر دان كورتيمانش، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام في رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، قبل المباراة، أن ميسي، شأنه شأن جميع اللاعبين، مطالب بأن يكون متاحا لوسائل الإعلام بعد المباريات.