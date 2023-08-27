العالم اليوم - قتلى وجرحى في قصف متبادل شمال غربي سوريا

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في قصف متبادل شمال غربي سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - قُتل طفلان وأصيب 6 آخرون، مساء السبت، في قصف صاروخي ومدفعي متبادل على الأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، بين قوات الجيش السوري وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

وقال الدفاع المدني العامل في المنطقة، إن شقيقين قُتلا وأُصيبت والدتهما، كما أُصيب 3 آخرون وسيدة، في قصف لقوات الجيش السوري على أحياء سكنية ببلدة كنصفرة جنوبي إدلب، إضافة لإصابة مسن في قصف مماثل استهدف قرية ديرسنبل المجاورة.

وطال القصف أيضاً، قرى مجدلية والبارة والموزرة جنوبي إدلب إضافة لأطراف قرية كفر نوران غربي حلب دون ورود أنباء عن إصابات.

وتزامن القصف، مع قصف لـ "هيئة تحرير الشام" استهدف مواقع للجيش السوري في بلدة كفرنبل جنوبي إدلب وتلة الملك شمالي اللاذقية، ومحور الفوج 46 غرب حلب، إضافة لمعسكر الملاجة وقرية حزرين جنوبي إدلب دون معرفة حصيلة الخسائر في صفوف القوات.

وفي وقت سابق من السبت قام فصيل "أنصار التوحيد" المتشدد بتفجير نفق تم حفره أسفل معسكر الملاجة التابع للجيش السوري أدى إلى مقتل وإصابة 25 عنصراً من قوات الجيش.