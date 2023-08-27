مصرع 4 في انهيار منجم فحم في فيتنام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - ذكرت صحيفة «تان نين» الرسمية في فيتنام، اليوم الأحد، أن أربعة قتلوا في انهيار في منجم للفحم في مركز كوان نين للتعدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء أمس السبت في منجم تديره وحدة تابعة لشركة مناجم الفحم الحكومية الفيتنامية «فيناكومين».

وقالت إن فريق إنقاذ انتشل جثث أربعة من عمال المنجم.

ولم تذكر الصحيفة سبب انهيار المنجم.

وفي مارس/آذار وقع حادث مماثل في منجم تديره ذات الوحدة دون أن يسفر عن سقوط قتلى.

ولا تزال الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تعتمد إلى حد كبير على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم كمصدر للطاقة.

وقالت «فيناكومين» العام الماضي إن حوادث المناجم أدت إلى مقتل 17 على الأقل من عمال المناجم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.