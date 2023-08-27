العالم اليوم - بالفيديو.. هكذا رحب لاعبو الهلال السعودي بنيمار

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هكذا رحب لاعبو الهلال السعودي بنيمار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 11:18 صباحاً - رحب لاعبو نادي الهلال السعودي بالنجم العالمي لكرة القدم البرازيلي نيمار، بطريقتهم الخاصة.

وفي فيديو نشره نادي الهلال على منصة "إكس"، اصطف اللاعبون على خطين متقابلين يرشقون نجمهم الجديد بالمياه.

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي مثل رونالدو والسنغالي ساديو ماني (النصر)، الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي (الاتحاد) والجزائري رياض محرز والبرازيلي فيرمينو والسنغالي إدوارد ميندي (الأهلي).

وقدّم الهلال السعودي، السبت الماضي، نجمه الجديد نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض.

وشهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة، لاعبي النصر والاتحاد على التوالي.