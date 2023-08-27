مقتل ثلاثة عناصر من المارينز في تحطم طائرة عسكرية أميركية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 11:25 صباحاً - قتل ثلاثة عناصر من مشاة البحرية الأميركية «المارينز» في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية على جزيرة أسترالية قبالة سواحل البرّ الرئيسي في شمال البلاد، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي الأحد.

وقال المسؤول في مشاة البحرية في بيان إن الطائرة كان على متنها «ما مجموعه 23 عنصرا. تأكّد مقتل ثلاثة منهم بينما تمّ نقل خمسة آخرين الى مستشفى رويال داروين (بشمال أستراليا) في حال خطرة»، وفقا لفرانس برس.

وكانت وزارة الدفاع الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق أن طائرة تقل أفرادا من الجيش الأميركي تعرضت لحادث صباح الأحد في أثناء مهمة تدريبية في الإقليم الشمالي بأستراليا.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أستراليا أن طائرة هليكوبتر من طراز «في-22 أوسبري» تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني «تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأميركية ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية».

وأضافت أن الحادث وقع في جزيرة ميلفيل شمالي داروين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن طائرة تابعة للجيش الأميركي تعرضت لحادث «مأساوي» في شمال أستراليا الأحد في أثناء تدريبات عسكرية، مضيفا أن الحكومة تركز على تقديم الدعم، بحسب رويترز.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن أحد المصابين حالته حرجة، وإن اثنين آخرين حالتهما مستقرة، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الحادث.

ورفض ألبانيزي أن يقدم خلال كلمته في مؤتمر صحفي كان مقررا من قبل تحطم الطائرة أي تفاصيل حول جهود الإنقاذ أو الحادث الذي قال إنه وقع في جزيرة ميلفيل إلى الشمال من داروين في أثناء مهمة تدريبية تحمل اسم (بريديتورز رَن 2023).

وتابع «تركيز الحكومة ووزارة الدفاع ينصب إلى حد كبير على مواجهة تداعيات الحادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب».

وأضاف أن الحادث لا صلة له بأفراد من القوات الأسترالية.

وذكرت خدمتا الإطفاء والطوارئ في بيان عبر البريد الإلكتروني أن شرطة الإقليم الشمالي تلقت تقارير عن تحطم طائرة في جزيرة ميلفيل.

وقال مسؤول أميركي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن التقارير الإعلامية عن الحادث وصلت إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) «لكن ليس هناك ما يمكننا تقديمه حتى الآن».

وكثفت الولايات المتحدة وأستراليا، وهي واحدة من أهم حلفائها في منطقة المحيط الهادي، التعاون العسكري في السنوات الأخيرة في مواجهة الصين التي يتزايد استعراضها للقوة.

وقُتل أربعة من الجنود الأستراليين الشهر الماضي خلال تدريبات ثنائية كبيرة عندما تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تقلهم في المحيط قبالة ساحل كوينزلاند.