العالم اليوم - بالفيديو.. انفجار بمحطة وقود في رومانيا يخلف قتيلا وجرحى

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انفجار بمحطة وقود في رومانيا يخلف قتيلا وجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 12:22 مساءً - أفادت وزارة الصحة في رومانيا بأن 46 شخصا أصيبوا وقُتل شخص واحد في سلسلة من الانفجارات التي وقعت، مساء السبت، في محطة وقود بمقاطعة ديمبوفيتسا، التي تقع على بُعد حوالي 13 كيلومترًا من العاصمة بوخارست.

وأكد وزير الصحة الروماني ألكسندرو رافيلا لوسائل الإعلام المحلية وفاة شخص واحد.

وقال إنه تم نقل العديد من الضحايا المصابين بحروق إلى مستشفيات في بوخارست لتلقي العلاج، منهم واحد على الأقل يعاني من جروح خطيرة.

وقالت خدمة الإنقاذ الطارئة الرومانية في بيان صحفي إن انفجارا ثانيا وقع بعد وقت قصير من الانفجار الأول.

وأكد رئيس الإدارة الرومانية لحالات الطوارئ رائد عرفات إن 26 إطفائيا أصيبوا بجروح في الانفجار الثاني.

وقال عرفات أيضا إنه تم إجلاء سكان المنطقة في دائرة نصف قطرها 750 مترا حول المحطة، وأضاف أن خزانا للغاز البترولي المسال لا يزال معرضا لخطر الانفجار.

وأظهر مقطع مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار الحريق إلى حقل مجاور، حيث أتى على طبقة منخفضة من المحاصيل الجافة.

وألحقت النيران أضرارا بعدد من المنازل والمركبات المجاورة.