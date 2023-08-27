العالم اليوم - السودان.. غارات جوية في الخرطوم وقصف مدفعي في أم درمان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 01:20 مساءً - لا تزال المعارك دائرة في مناطق متفرقة من السودان، الأحد، حسبما أفادت مصادر محلية موقع "دوت الخليج".

فقد شن الجيش غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع، قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وفقا للمصادر. كما شهد محيط مطار الخرطوم الدولي تبادلا لإطلاق النار بين الجيش والدعم السريع. ومن جهة أخرى، أفاد شهود عيان بسماع دوي قصف مدفعي قرب سلاح المدرعات جنوبي العاصمة، لليوم الثامن على التوالي. ووقعت انفجارات في أحياء جنوب وشرق الخرطوم. وفي أم درمان، قصفت المدفعية التابعة للجيش صباح الأحد، عددا من المواقع التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع، في وسط المدينة وجانبها الشرقي. كما تجددت الاشتباكات في الأحياء المحيطة بسلاح المهندسين جنوبي أم درمان. لا نهاية للمأساة لم تفلح محاولات للوساطة بين الجيش والدعم السريع، إذ يقول دبلوماسيون إن كل جانب يعتقد أن بوسعه حسم الحرب لصالحه.

فر أكثر من 4 ملايين شخص من منازلهم، وانهارت الخدمات الأساسية، وأفسح القتال المجال أمام هجمات عنيفة تشنها قوات الدعم السريع والفصائل المسلحة المتحالفة معها في دارفور.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الجمعة: "يهدد هذا الصراع الذي يستشري كالنار في الهشيم وما خلفه من جوع ومرض ونزوح الآن بأن يأتي على البلد بأكمله".

عبر في بيان عن قلقه إزاء انتشار أعمال العنف في ولاية الجزيرة جنوبي الخرطوم مباشرة، التي تعتبر سلة الغذاء للبلاد، حيث توغلت قوات الدعم السريع.

أردف قائلا: "مئات الآلاف من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت إذا تركوا من دون علاج".

حذر من أن أمراضا مثل الحصبة والملاريا وحمى الضنك والإسهال المائي الحاد تنتشر.

قال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إنه يتوقع أن يؤدي نقص الإمدادات إلى زيادة كبيرة في أعداد وفيات الأطفال.

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