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مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات الأقصى

جدد عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات العدو الصهيوني. مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات الأقصىجدد عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات العدو الصهيوني. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية. يشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تجري يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

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