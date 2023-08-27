العالم اليوم - قبل بدء جولته الخارجية.. البرهان يزور بورتسودان

انتم الان تتابعون خبر قبل بدء جولته الخارجية.. البرهان يزور بورتسودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 06:26 مساءً - وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وذكرت مصادر لـ"دوت الخليج" أن البرهان، سيلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، في مدينة العلمين الجديدة.

ولفتت إلى أن البرهان سيتوجه بعد ذلك إلى السعودية.

وهذه أول جولة خارجية للبرهان منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

غادر البرهان، الخميس، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصره، وشوهد في مقاطع فيديو وصور في مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل.

وتداول الجيش، الجمعة، مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة بولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، وظهر الجنود وهم يحملون البرهان.

بعد هذه الجولة، ذكر مصدران حكوميان أن البرهان يعتزم أيضا مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار بعد زيارة قواعد للجيش وبورتسودان، مقر الحكومة المؤقت.