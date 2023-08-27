العالم اليوم - بهدف رودري القاتل.. مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي

انتم الان تتابعون خبر بهدف رودري القاتل.. مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 07:24 مساءً - حقق مانشستر سيتي فوزه الثالث على التوالي وتفوق 2-1 على مضيفه شيفيلد يونايتد بفضل هدف قرب النهاية، ليتصدر حامل اللقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وكاد سيتي أن يتعثر أمام شيفيلد بعدما سجل لاعبه جايدن بوغل في الدقيقة 85 ليدرك التعادل 1-1 لأصحاب الأرض، لكن رودري لاعب الوسط سجل هدف الفوز لسيتي بتسديدة هائلة بعد 3 دقائق.

وكان إرلينغ هالاند، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، قد منح التقدم بهدف لسيتي بضربة رأس بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.

وأصبح رصيد سيتي 9 نقاط من 3 مباريات وبفارق نقطتين عن وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال، بينما بقي شيفيلد دون رصيد.