العالم اليوم - ارتفاع معظم أسواق الخليج وبورصة مصر تتألق

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع معظم أسواق الخليج وبورصة مصر تتألق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 07:24 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأحد بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت سابق إن البنك لا يعتقد أن معركة التضخم قد انتهت ولكنه سيمضي "بحذر" في خطوته المقبلة.

وفي تصريحات أدلى بها الجمعة في ندوة لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية، قال باول إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية حتى مع القراءات الإيجابية الأخيرة، وإن الفيدرالي سيتعين عليه اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل استقرار الأسعار مجددا.

وعادة ما تتحرك الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج مع المركزي الأميركي في ما يتعلق بأسعار الفائدة، إذ تربط أغلب الدول هناك عملاتها بالدولار. والدينار الكويتي فقط هو الذي يرتبط بسلة من العملات تشمل الدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهمي شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.4 بالمئة ومصرف الراجحي 0.3 بالمئة.

وتقدم المؤشر القطري 0.2 بالمئة، مع صعود سهم شركة الاتصالات (أُريدُ) 3.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.7 بالمئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة فيه، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى قمة في تاريخه عند مستوى 18516 نقطة، بارتفاع 1.7 بالمئة.

وربح رأس المال السوقي بنهاية جلسة اليوم نحو 16.66 مليار جنيه، ليرتفع إلى 1.256 تريليون جنيه، مقابل 1.239 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتأمل مصر أن يساعد انضمامها الوشيك إلى مجموعة بريكس في تخفيف شح العملات الأجنبية لديها وجذب استثمارات جديدة، لكن محللين يقولون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لهذه الخطوة.

وفي البحرين، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1953 نقطة.

أما مؤشر سوق عُمان فقد تراجع 0.1 بالمئة إلى 4772 نقطة.

وفي الكويت انخفض المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة إلى 7756 نقطة.