العالم اليوم - القبض على "طفل مسلح" حاول سرقة سيارة في وضح النهار

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 07:24 مساءً - ألقت الشرطة الأميركية القبض على طفل مسلح يبلغ من العمر 12 عاما، بعد محاولته سرقة سيارة في واشنطن بوضح النهار.

وقالت إدارة شرطة العاصمة في بيان صحفي، الأحد، أن الحادث وقع عند تقاطع شارع مارتن لوثر كينغ جونيور وشارع يو جنوب شرقي العاصمة.

وأفادت امرأة أن أحدا اقترب منها وطلب مفاتيحها، وكان لديه شيء في حزام خصره يشبه السلاح الناري.

وقالت الشرطة إن المشتبه به فر من مكان الحادث سيرا على الأقدام، بعد أن رفضت صاحبة السيارة تسليمه المفاتيح.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس 5 دي سي"، قالت صاحبة السيارة التي لم تكشف عن هويتها خوفا من الانتقام، إنها أوقفت سيارتها وفكّت حزام الأمان وخرجت منها متجهة إلى مطعم، عندها اقترب منها الطفل طالبا مفاتيح السيارة، إلا أنه أصيب بالذهول بعد رفضها لطلبه.

وقالت الشرطة إن الضباط الذين استجابوا للحادث احتجزوا المشتبه به بعد وقت قصير، واكتشفوا أن كان يحمل سلاحا ناريا.

ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به بالاسم بسبب عمره.