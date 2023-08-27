العالم اليوم - مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 08:25 مساءً - اعترضت مقاتلة روسية طائرة استطلاع أميركية من دون طيار فوق البحر الأسود، الأحد، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.