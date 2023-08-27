القبض على ”طفل مسلح” حاول سرقة سيارة فى وضح النهار بواشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 09:29 مساءً - ألقت الشرطة الأمريكية القبض على طفل مسلح يبلغ من العمر 12 عاما، بعد محاولته سرقة سيارة فى واشنطن بوضح النهار، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وقالت إدارة شرطة العاصمة فى بيان صحفي، الأحد، أن الحادث وقع عند تقاطع شارع مارتن لوثر كينج جونيور وشارع يو جنوب شرقى العاصمة.

وأفادت امرأة أن أحدا اقترب منها وطلب مفاتيحها، وكان لديه شيء في حزام خصره يشبه السلاح النارى، وقالت الشرطة إن المشتبه به فر من مكان الحادث سيرا على الأقدام، بعد أن رفضت صاحبة السيارة تسليمه المفاتيح.

وفى مقابلة مع قناة "فوكس 5 دى سى"، قالت صاحبة السيارة التى لم تكشف عن هويتها خوفا من الانتقام، إنها أوقفت سيارتها وفكّت حزام الأمان وخرجت منها متجهة إلى مطعم، عندها اقترب منها الطفل طالبا مفاتيح السيارة، إلا أنه أصيب بالذهول بعد رفضها لطلبه.

وقالت الشرطة إن الضباط الذين استجابوا للحادث احتجزوا المشتبه به بعد وقت قصير، واكتشفوا أن كان يحمل سلاحا ناريا، ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به بالاسم بسبب عمره.