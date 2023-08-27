العالم اليوم - ليفاندوفسكي يقود برشلونة لقلب الطاولة على فياريال

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 10:20 مساءً - انتفض برشلونة ليحقق فوزا مثيرا 4-3 على مضيفه فياريال في الدوري الإسباني، الأحد، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة العام الماضي هدف الفوز قرب النهاية.

وسجل برشلونة هدفين مبكرين عبر غابي وفرينكي دي يونغ في غضون دقيقتين، لكن فياريال تعافى بهدفين في الشوط الأول عن طريق خوان فويث وألكسندر سورلوث، ثم أضاف أليكس باينا الهدف الثالث بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأطلق البديل فيران توريس تسديدة من مدى قريب، ليدرك التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 68.

ثم سجل ليفاندوفسكي هدف الفوز عندما تابع تسديدة ارتدت من القائم، ليمنح فريقه الثلاث نقاط بعد مباراة مثيرة.

وهذا الانتصار الثاني لبرشلونة في 3 مباريات هذا الموسم، ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري بسبع نقاط، متساويا مع جيرونا ومتأخرا عن ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.