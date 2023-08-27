العالم اليوم - الأكبر منذ 50 عاما.. بدء مهمة جديدة للبحث عن "وحش لوخ نيس"

انتم الان تتابعون خبر الأكبر منذ 50 عاما.. بدء مهمة جديدة للبحث عن "وحش لوخ نيس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أغسطس 2023 11:17 مساءً - انضم مئات المتطوعين إلى مهمة للبحث عن وحش بحيرة لوخ نيس في إسكتلندا، وصفها المنظمون بأنها أكبر محاولة للعثور على الكائن الأسطوري المعروف باسم "نيسي" خلال أكثر من 50 عاما.

وقال مركز لوخ نيس، الذي دخل في شراكة مع فريق أبحاث من المتطوعين لتنظيم العملية التي بدأت السبت وتستغرق يومين، إنه سيستعين بمعدات مسح لم تستخدم من قبل للبحث في البحيرة، ومنها طائرات مسيرة قادرة على التقاط صور حرارية.

وخصصت أماكن للمتطوعين القادمين من أنحاء العالم حول البحيرة التي يبلغ طولها 37 كيلومترا، لرصد أي علامات لظهور "نيسي"، بينما استقل آخرون القوارب.

واستخدمت أيضا سماعة مائية "هيدروفون" للكشف عن أي إشارات صوتية تحت الماء.

وقال قائد عملية البحث آلان ماكينا: "لقد سمعنا شيئا ما. سمعنا 4 أصوات مميزة. كنا جميعا متحمسين بعض الشيء وركضنا للتأكد من أن المسجل يعمل لكنه كان غير متصل بالكهرباء".

وترتبط أسطورة "نيسي" بالراهب الأيرلندي سانت كولومبا، الذي قيل إنه أرسل "وحشا مائيا" إلى أعماق نهر نيس في القرن السادس.

وتظهر الصورة الأكثر شهرة للوحش "نيسي" التي تعود إلى عام 1934، رأسا يعلو رقبة طويلة وسط الماء، لكن بعد 60 عاما اكتُشف أنها غير حقيقية استخدم فيها نموذج لوحش بحري متصل بغواصة لعبة.