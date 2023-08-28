العالم اليوم - فرنسا تحظر ارتداء الطالبات المسلمات العباءة في المدارس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - قال وزير التعليم الفرنسي غابرييل عتال، الأحد، قبيل بدء العام الدراسي الجديد، إنه سيحظر على الطالبات المسلمات في المدارس الحكومية ارتداء العباءة.

وتفرض فرنسا حظرا صارما على الرموز الدينية في المدارس الحكومية، منذ ألغت قوانين تعود إلى القرن التاسع عشر أي نفوذ كاثوليكي على التعليم الحكومي، وهي تعمل جاهدة الآن لتحديث الإرشادات للتعامل مع الأقلية المسلمة المتزايدة العدد.

وحظرت السلطات الحجاب في المدارس عام 2004، وأقرت حظرا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في 2010 مما أثار غضب بعض أفراد الجالية الإسلامية التي تضم نحو 5 ملايين نسمة.

وقال الوزير عتال في مقابلة مع قناة "تي إف 1" التلفزيونية: "لقد قررت أنه لم يعد ممكنا ارتداء العباءة في المدارس".

وأضاف "عندما تدخل فصلا دراسيا، ينبغي ألا يكون بوسعك التعرف على ديانة الطلاب بمجرد النظر إليهم".