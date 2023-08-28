العالم اليوم - شاهد.. أوكرانيا تكشف وتفجر الألغام الروسية "بطريقة ذكية"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 03:26 صباحاً - مثلت الألغام الأرضية الروسية مصدر إزعاج للهجوم المضاد الأوكراني منذ انطلاقه، وذلك بسبب انتشارها الواسع، الذي يسبب خسائر كبيرة في العتاد والمقاتلين.

أبطأت الألغام التقدم الأوكراني على جميع الجبهات، حتى السبت، عندما قال أحد القادة الذين يقودون الهجمات الأوكرانية في روبوتاين، وهي قرية في منطقة زابوروجيا، إن جنوده اخترقوا حقول الألغام على الطرق الرئيسية.

وقال القائد الذي يستخدم الاسم الحركي "سكالا": "أنا متأكد من أننا سنتحرك بشكل أسرع من الآن فصاعدا".

ونشر اليوم اللواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية لقطات من بداية الهجوم المضاد في الجنوب، قيل إنها تظهر "فن" اختراق دفاعات الألغام.

وأظهر الفيديو استخدام المهندسين الأوكرانيين متفجرات بلاستيكية لتفجير الألغام الروسية، بحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي نشرت الفيديو على فيسبوك.

وكشفت لقطات الفيديو لحظة انفجار الألغام الروسية على خطوط الدفاع، دون تعريض أي من الأسلحة الأوكرانية أو الجنود للضرر، وذلك بفضل "تكتيك المتفجرات البلاستيكية".