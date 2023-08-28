العالم اليوم - روسيا: مقتل أكثر من 4800 جندي أوكراني خلال الأسبوع الأخير

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 07:23 صباحاً - أعلنت روسيا اليوم الاثنين أنها أسقطت 3 مسيرات أوكرانية، إحداها في منطقة موسكو، كما أعلنت عن مقتل قرابة 5 آلاف جندي أوكراني في العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الأسبوع الأخير.

تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر قوات كييف في منطقة العملية العسكرية لهذا الأسبوع بلغت 4855 عسكريا، حيث قتل 1490 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك فقط.

ووفقا للوزارة، فقدت القوات الأوكرانية 1180 جنديا على محور جنوب دونيتسك، و820 على محور مقاطعة زابوريجيا، و665 على محور مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، و485 في اتجاه كراسنولمانسكي في مقاطعة دونيتسك، و215 على محور مقاطعة خيرسون.

إسقاط مسيرات أوكرانية

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، عن تدمير مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو واثنتين أخريين في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

قالت الدفاع الروسية في بيان لها: إنه "في حوالي الساعة 04:30 فجر اليوم، أحبطت قوات الدفاع الجوي محاولة أخرى قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أراضي روسيا".

أضافت أنه تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية فوق أراضي منطقة ليوبيرتسي في مقاطعة موسكو.

أغلق مطارا دوموديدوفو وفنوكوفو الدوليّان في موسكو فترة وجيزة أمام المغادرين والوافدين قبل أن تُستأنف العمليّات لاحقا، حسب وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء.

وفي وقت سابق اليوم ذكر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تلغرام" أن قوات الدفاع الجوي دمرت مسيرة في منطقة ليوبيرتسي كانت تتجه إلى موسكو، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

وفي بيان منفصل، أفادت الدفاع الروسية بأن وسائل الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام إنّ الدفاع الجوّي دمّر ليل الأحد الاثنين طائرتين أخريين "فوق أراضي منطقة بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا، لكنّها لم تُقدّم معلومات عن إصابات أو أضرار.

ازدادت في الأسابيع الأخيرة الهجمات بطائرات بلا طيّار ضدّ الأراضي الروسيّة وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، مستهدفة خصوصا العاصمة الروسيّة، في إطار هجوم كييف المضادّ الذي بدأ أوائل يونيو.