النجمة التركية هاندا أرتشيل تنزع ثوب الحياء وتشعل الغرائز بمفاتنها المكشوفة وحركات إغراء فاضحة.. شاهد

نشرت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ مجموعة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وذلك من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت هاندا أرتشيل في إطلالتها الجديدة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، مع فتحة تصل إلى البطن، ومكشوف الصدر، وبتسريحة شعر مرفوعة وغرة قصيرة.

وانهالت تعليقات المعجبين على صور هاندا أرتشيل، لكنهم في ذات الوقت انتقدوا تعمدها القيام بحركات اغراء مثيرة أثناء التصوير، حيث ظهرت بجانب سيارة وهي تبرز مؤخرتها، وهو ما أثار حفيظة المتابعين الذين اعترضوا على تعريها في أغلب صورها، وتعمد الاثارة والاغراء، والقيام بالإيحاءات الجنسية.

وكانت هاندا أرتشيل، قد أثارت الجدل مؤخرا، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة لها وهي تقبّل النجم التركي ​بوراك دينيز​ ويمارسان الحميمية، ما سببت الضجة بين المتابعين، خصوصا وأنها على علاقة عاطفية بالنجم التركي كرم بورسين، لكن تبين ان الصورة مأخوذة من مسلسلهما القديم "الحب لا يفهم الكلام"، وليس واقعية.



