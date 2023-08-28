العالم اليوم - إسرائيل: اجتماع كوهين والمنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 11:22 صباحاً - كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا على "أعلى المستويات في ليبيا".

تفصيلا، قال مسؤول إسرائيلي لرويترز اليوم الاثنين إن اجتماعا استضافته إيطاليا بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبي الأسبوع الماضي تم الاتفاق عليه مسبقا "على أعلى المستويات" في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

ودفع نشر أخبار عن اللقاء أمس الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي لا تعترف بإسرائيل، إلى وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل.

وجاء هذا التصريح بعد أقل من 24 ساعة على إعلان سابق عن اجتماع كوهين والمنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.

رد الحكومة الليبية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إيقاف وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، احتياطيا، وإحالتها للتحقيق.

مساء الأحد، طلب المجلس الرئاسي الليبي من الدبيبة موافاته بتوضيحا بشأن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما.

جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة الوطنية، بحسب الناطقة باسم المجلس، نجوى وهيبة.

عقب الرسالة، تقرر إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها للتحقيق.

كلف الدبيبة وزير الشباب، فتح الله الزاني، مؤقتا بتسيير العمل بوزارة الخارجية.

الكشف عن اللقاء

• أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الأحد أن الوزير إيلي كوهين اجتماعا مع نظيرته الليبية في إيطاليا، الأسبوع الماضي.

• جرى اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

ماذا دار في اللقاء؟

قال كوهين في بيان: "تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد".

وجاء في البيان أن "الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين، والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه".