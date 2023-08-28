العالم اليوم - إعلام: أوكرانيا تكشف موعد بدء استخدام مقاتلات "إف 16"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 02:17 مساءً - كشفت مصادر صحفية عن موعد بدء أوكرانيا باستخدام المقاتلات الأميركية "إف 16"، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف.

فقد نقل موقع سبوتنيك الروسي للأنباء عن صحيفة بيلد الألمانية أن ريزنيكوف قال في مقابلة صحفية أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" لأول مرة في ربيع عام 2024.

وأشار ريزنيكوف، خلال المقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن "أوكرانيا يمكن أن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف 16" في ربيع العام المقبل، حيث انطلقت الدورات التحضيرية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا".

ووفقا لريزنيكوف، تحتاج أوكرانيا في الوقت الحالي إلى إعداد البنية التحتية للطائرات المقاتلة.

وأضاف: "من المفترض أن يستغرق الأمر 6 أشهر على الأقل، وربما لفترة أطول قليلا".

ويرى ريزنيكوف أن استخدام مقاتلات "إف 16" تشكل "نقطة تحول" في المواجهة التي تتمتع فيها روسيا حاليا بتفوق جوي.

وكان المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر، أعلن في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، أن أوكرانيا لا تملك في هذه المرحلة البنية التحتية اللازمة لاستضافة الجيل الرابع من الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16".

وقال رايدر، خلال مؤتمر صحفي دوري، ردًا على سؤال ذي صلة: "الإجابة المختصرة على سؤالك هي لا".

ووصف "البنتاغون" أيضًا نقل الطائرات المقاتلة الغربية الحديثة من طراز "إف 16" إلى أوكرانيا بأنها مسألة "أشهر وليس أسابيع".