العالم اليوم - ماكرون يتحدى قادة الانقلاب: سفير فرنسا سيظل في النيجر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 02:17 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

وذكر ماكرون، خلال كلمة أمام دبلوماسيين:

لقد واجهت فرنسا ودبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان خلال الأشهر الأخيرة.

أحيي السفير الفرنسي الذي يعمل في النيجر والذي ما يزال في تلك البلاد.

الدبلوماسية هي طريق الالتزام، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر.

سنواصل دعم الرئيس محمد بازوم.

فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب وتقديم الدعم لبازوم.

بازوم انتخب ديمقراطيا وكان شجاعا برفضه الاستقالة.

الحرب باتت تعود إلى أوروبا، وعملت على انتهاك سيادة بعض الأراضي الأوروبية.

وكان المجلس العسكري في النيجر هدد باستخدام القوة في حال لم يغادر الفرنسي الفرنسي البلاد فورا.

وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: "من أنت حتى ترفض المغادرة؟"، مضيفا "على شعبنا أن يكون مستعدا لعدم النوم في الأيام المقبلة".

كما تجمع، يوم أمس الأحد، آلاف المتظاهرين أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر، بضواحي العاصمة نيامي، مرددين شعارات مناوئة للوجود الفرنسي.