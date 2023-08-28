العالم اليوم - "إيني" الإيطالية تبدأ إنتاج النفط والغاز قبالة ساحل العاج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 02:17 مساءً - أعلنت شركة "إيني" الإيطالية النفطية العملاقة، الاثنين، أنها بدأت إنتاج النفط والغاز الطبيعي من حقل بالين الواقع قبالة سواحل ساحل العاج، بعد أقل من عامين على اكتشافه.

وقالت إيني في بيان إن حقل بالين يمثل "أكبر اكتشاف للمحروقات في الحوض الرسوبي لساحل العاج" و"أول مشروع بدون انبعاثات" في أفريقيا.

وستتم إدارة الإنتاج بالاشتراك مع شركة بتروسي هولدينغ الوطنية.

في المرحلة الأولى، سيتم الإنتاج من خلال وحدة عائمة قادرة على معالجة 15 ألف برميل من النفط يومياً وحوالي 25 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب.

وسيرتفع الانتاج في المرحلة الثانية المقررة في نهاية عام 2024 إلى 50 ألف برميل يوميا من النفط ونحو 70 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

وتهدف المرحلة الثالثة إلى زيادة الإنتاج إلى 150 ألف برميل يوميا من النفط و200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

واشارت "إيني" إلى أن المشروع "يعتمد على أفضل التقنيات المتاحة لتقليل انبعاثات" الغازات الدفيئة.

أما "الانبعاثات المتبقية فسيتم تعويضها" من خلال مبادرات مختلفة "من ضمنها تأمين أفران محسنة للمجتمعات المحلية، مما يلغي استهلاك الخشب أو الفحم لأغراض الطهي".

يعود وجود "إيني" في ساحل العاج إلى الستينيات، وبالإضافة إلى الكتلتين في حقل بالين، تمتلك الشركة الايطالية أربع كتل أخرى في مياه ساحل العاج العميقة، بالاشتراك مع شركة بتروسي، المملوكة للدولة.