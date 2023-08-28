العالم اليوم - "BP" تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار في مصر خلال ثلاث سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 04:20 مساءً - تخطط شركة "بريتش بتروليوم" (BP)، وشركائها في مصر استثمار 3.5 مليار دولار، بمجالات البحث والاستكشاف والتنمية في البلاد، خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية المصرية، الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى رئيس شركة الطاقة البريطانية العملاقة، برنارد لوني، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اجتماع حضره وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها مصر لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية، وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعياً لزيادة الاستكشافات والإنتاج.

وتسعى مصر لزيادة قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز من أجل تلبية الطلب المحلي وأيضا الاستفادة من فرص التصدير المتاحة بما يساعدها في توفير العملة الصعبة الشحيحة في البلاد.