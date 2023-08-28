العالم اليوم - تركيا تبحث مع روسيا وكوريا الجنوبية إنشاء محطة نووية جديدة

انتم الان تتابعون خبر تركيا تبحث مع روسيا وكوريا الجنوبية إنشاء محطة نووية جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 04:20 مساءً - قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الاثنين، إن تركيا تجري محادثات مع روسيا وكوريا الجنوبية فيما يتعلق بإنشاء محطة نووية في إقليم سينوب بشمال البلاد.

وتبني شركة "روس أتوم" الروسية بالفعل أول محطة نووية تركية بإقليم مرسين بجنوب البلاد.

وقال بيرقدار في تصريحات لقناة تلفزيونية إن أنقرة تجري محادثات أيضا مع الصين لإنشاء محطة نووية ثالثة في منطقة تراقية غرب تركيا.

وقالت شركة "روس أتوم" الروسية في يوليو 2022 إنها منحت شركة "تي.إس.إم إنيرجي" عقد القيام بعمليات البناء الباقية في محطة الطاقة النووية التي تتكلف 20 مليار دولار والتي تبنيها في أكويو بجنوب تركيا.

وقالت أكويو نيوكلير، وهي شركة تابعة لـ "روس أتوم" تبنى أربعة مفاعلات في المكان الذي يقع على البحر المتوسط إنها وقعت عقد البناء مع "تي.إس.إم" بعد إنهاء اتفاقها مع شركة "آي.سي إيكتاس" التركية.

وبحسب التسجيل التجاري التركي، تملك ثلاث شركات روسية تتخذ من روسيا مقار لها شركة "تي.إس.إم".

وتعتبر العلاقات بين روسيا وتركيا قوية، على الرغم من اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ تلعب أنقرة دور الوسيط.

وسبق أن قامت تركيا والأمم المتحدة بالتوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف سمح للأخيرة بتصدير إنتاجها من القمح والحبوب عبر موانئ البحر الأسود خلال العام الماضي.