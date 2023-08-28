العالم اليوم - توقعات رفع الفيدرالي للفائدة تدفع بورصات الخليج للتراجع

انتم الان تتابعون خبر توقعات رفع الفيدرالي للفائدة تدفع بورصات الخليج للتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 06:26 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الاثنين، مع تأثر معنويات المستثمرين بتوقعات تشديد السياسة النقدية بشكل طفيف، والتي صدرت عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول.

وأكد باول الجمعة، أن البنك المركزي سيبذل كل ما في وسعه لمواجهة التضخم.

وعادة ما يتبع مجلس التعاون الخليجي، السياسة النقدية للمركزي الأميركي، إذ تربط أغلب الدول في المنطقة عملاتها بالدولار.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي، ليُغلق منخفضا 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهمي مصرف أبوظبي الإسلامي 1.3 بالمئة وبنك أبوظبي الأول، 0.7 بالمئة.

وأغلق مؤشر سوق دبي على استقرار وسط خسائر كبيرة لقطاعي الصناعة والمرافق ومكاسب في قطاعي المال والاتصالات.

وخسر سهم شركة سالك، مشغل رسوم الطرق في دبي، 1.2 بالمئة، وانخفض سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي 2.1 بالمئة.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، 1.2 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 بالمئة، ليقطع سلسلة مكاسبه التي حققها في الجلستين السابقتين، مع تراجع معظم القطاعات.

وانخفض سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 0.9 بالمئة والبنك التجاري 1.3 بالمئة.

وتراجع مؤشر السوق السعودي 0.1 بالمئة بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.

وتأثر المؤشر بانخفاض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.2 بالمئة وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7 بالمئة.

وانخفض سهم مصرف الراجحي، 0.3 بالمئة، بينما تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 0.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 0.4 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مع صعود سهمي البنك التجاري الدولي وبالم هيلز 1.4 بالمئة و4.3 بالمئة على التوالي.