العالم اليوم - مؤشرات "وول ستريت" ترتفع بدعم من صعود أسهم الشركات الكبرى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 06:26 مساءً - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التداولات، الاثنين، إذ عزز تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية أسهم النمو للشركات الكبرى قبل صدور بيانات رئيسية عن التضخم والوظائف هذا الأسبوع.

ومن شأن البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستصدر خلال الأسبوع الجاري أن تقدم مزيدا من الإشارات على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في التعامل مع أسعار الفائدة.

تحركات الأسهم

ارتفعت أسهم شركات "أبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"تسلا" ما بين 0.5 و1.3 بالمئة، مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.20 بالمئة.

وتصدر قطاعا خدمات الاتصالات والتكنولوجيا المكاسب في مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" من بين 11 مؤشرا فرعيا رئيسيا، بصعود قطاع خدمات الاتصالات 1.2 بالمئة وارتفاع قطاع التكنولوجيا 0.8 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.48 بالمئة إلى مستوى 34510.50 نقطة

وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 1.15 بالمئة إلى مستوى 13653.62 نقطة.