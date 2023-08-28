البرلمان اليوناني يناقش كوارث الحرائق وتعويضات فورية للمتضررين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 06:33 مساءً - يجرى البرلمان اليوناني يوم الخميس المقبل، مناقشة على مستوى قيادات الأحزاب حول الحرائق، فيما تعتزم الحكومة تقديم تعويضات فورية للمتضررين.

وأبلغ ممثل الحكومة، بافلوس ماريناكيس، خلال إحاطة المحررين السياسيين، أنه تم يوم الجمعة الماضي دفع ما يقرب من 876 ألف يورو إلى 167 مستفيدًا - متضررين من الحرائق بين 15 و31 يوليو.

وأعلن أن المناقشة التمهيدية في البرلمان بشأن الحرائق والحماية المدنية ستجرى يوم الخميس المقبل في البرلمان.

وأضاف ماريناكيس، أن وزير الأزمات المناخية والحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس، أجرى تشريح الجثة على جبهة الحريق في إيفروس، بينما شارك في اجتماع حول الجبهات النشطة وعلاجها، موضحًا أن أجهزة الدولة بأكملها في الخطوط الأمامية طوال موسم مكافحة الحرائق، بهدف حماية حياة الإنسان وممتلكات المواطنين والبنية التحتية الحيوية والبيئة الطبيعية في المقام الأول".

وأكد ممثل الحكومة، أن حماية هذه الممتلكات السامية هي أولوية مطلقة للحكومة ورئيس الوزراء، ونحن نواصل الجهود كل يوم مع جميع القوات الأمنية لحمايتها.

وأعلن ماريناكيس، أنه ستكون هناك مناقشة تمهيدية لجدول الأعمال يوم الخميس المقبل على مستوى قادة الحزب، حيث سيشير رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل موسع إلى جميع العناصر المحيطة بموسم مكافحة الحرائق، والحرائق التي ضربت بلادنا، ولكن أيضًا مقترحات لاستجابة أكثر فعالية للحرائق في البيئة المناخية الجديدة التي يواجهها الكوكب.