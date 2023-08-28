ليبيا.. الدبيبة يقيل المنقوش

ليبيا.. الدبيبة يقيل المنقوشأقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بعدما أوقفها عن العمل احتياطا،على خلفية لقاء جمعها بنظيرها الصهيوني في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أفاد مصدر حكومي ليبي أن دبيبة أقال المنقوش على خلفية لقائها مع وزير صهيوني في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وكانت حكومة دبيبة قد صرحت في بيان مساء أمس الأحد أنها قررت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيا" على أن "تحال إلى التحقيق" أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي في طرابلس إدراج المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر لحين امتثالها للتحقيقات.

ونفى في بيان ما تمَّ تداوله بشأن السماح لها بالسفر، موضحًا أن الوزيرة نجلاء المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة.

وأضرم محتجون ليبيون النيران أمام مبنى رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس تنديدًا بلقاء المنقوش مع نظيرها الصهيوني.

وردَّد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة لأي تواصل ليبي مع حكومة العدو الصهيوني .