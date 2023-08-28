العالم اليوم - ستاندرد تشارترد يعتزم بيع وحدته لتمويل الطيران لهذا المشتري

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 07:24 مساءً - قال بنك ستاندرد تشارترد، الاثنين، إنه سيبيع وحدته العالمية لتمويل الطيران إلى شركة تأجير الطائرات (أفيليس)، ومقرها السعودية مقابل 700 مليون دولار، ضمن مساعيه الرامية لزيادة كفاءة عملياته.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت يركز فيه البنك على مجالات عمل تميزه عن منافسيه، في إطار سعيه لتحقيق أهدافه لعام 2024.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة (أفيليس) لتأجير الطائرات.

قال بنك ستاندرد تشارترد في يناير، إنه كان ينظر في الخيارات المتاحة لوحدته العالمية لتمويل الطيران.

وتمتلك شركة ستاندرد تشارترد أفييشين فاينانس وتدير أكثر من 120 طائرة، وتقدم خدمات تشمل التحوط بشأن وقود الطائرات وتمويل الديون وإعادة تسويق الطائرات غير المستغلة.

وقال سايمون كوبر، الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التجارية والمؤسسية والرئيس التنفيذي أيضا لأوروبا والأمريكتين في ستاندرد تشارترد، "سيتيح بيع أفييشين فاينانس مواصلة تركيز جهودنا على المجالات التي نتميز فيها بشكل أكبر".

وتتوقع الشركة تسجيل مكاسب تبلغ نحو 300 مليون دولار من عملية البيع هذه.

وجاءت شركة ستاندرد تشارترد أفييشين فاينانس في المرتبة رقم 21 بين أكبر مؤجري الطائرات استنادا إلى القيمة السوقية لأسطولها البالغة 3.7 مليار دولار، وفقا للتصنيف الصادر عن مجلة "إير فاينانس جورنال" في 2022.