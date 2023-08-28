العالم اليوم - اتفاق "إيراني - عراقي" لنزع سلاح جماعات كردية في شمال العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أغسطس 2023 08:27 مساءً - توصل العراق وإيران إلى اتفاق لنزع سلاح أعضاء الجماعات الكردية- الإيرانية المعارضة المتمركزة في شمال العراق، ونقل أعضائها من قواعدهم الحالية، حسبما أفاد مسؤولون من البلدين يوم الإثنين.

وخلال إيجاز صحفي، عقده يوم الإثنين، قال ناصر كنعاني، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الحكومة العراقية وافقت على "نزع سلاح المجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة على الأراضي العراقية بحلول التاسع عشر من سبتمبر المقبل، وبعدها، إجلاء تلك المجموعات ونقلها من قواعدها العسكرية إلى معسكرات حددتها الحكومة العراقية".

وأضاف أن الموعد النهائي لن يتم تمديده، وأنه على الرغم من أن العلاقات بين البلدين "ودية وحارة تماما.. فإن وجود الإرهابيين في المنطقة الشمالية من العراق يمثل وصمة غير سارة في(ملف) العلاقات المتبادلة".

تشن إيران بشكل دوري ضربات تستهدف أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك) في إيران، وغيره من الجماعات الكردية- الإيرانية المعارضة المتمركزة في الإقليم الكردي شبه المستقل في العراق قرب الحدود مع إيران.

وأكد مسؤول حكومي عراقي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، توقيع الاتفاق بين البلدين.

ونقلت الاسوشيتد برس عن الممسؤل العراقي إن الحكومة المركزية في بغداد "تعمل بأسرع ما يمكن" لنقل الجماعات، بموافقة السلطات من حكومة إقليم كردستان في أربيل والسليمانية.